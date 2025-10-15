Samuel García anuncia avances históricos en seguridad de NL

El gobernador Samuel García Sepúlveda presidió la graduación de 408 nuevos cadetes de Fuerza Civil y resaltó que con ello ya se cuenta con 6 mil 600 elementos y se está a poco de llegar a la meta que se prometió para este sexenio.

El mandatario estatal, quien estuvo acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, felicitó a los graduados y resaltó que el Estado ha logrado salir de la media nacional y ha disminuido de manera importante los índices delictivos gracias a la coordinación con los diferentes niveles de gobierno y el equipamiento con el que cuentan.

"Tomarán protesta para formar parte de la mejor policía de México, la más equipada, la que tiene más helicópteros, más vehículos blindados, el mejor equipo, las mejores instalaciones. Hoy pasamos de 3 mil a 6 mil 600 elementos. Nuestra UCS (Universidad de Ciencias de la Seguridad) está capacitando a otros 1000 elementos, por lo que no tengo duda que antes del Mundial lograremos la meta.

"Cada policía representa hoy a Nuevo León. Cada uno de ustedes representa el mejor estado de México. Les pido que den todo de ustedes que saquen su mejor versión y que juntos con la Policía Ministerial, Federal y Estatal, con las policías municipales, con las fuerzas federales como es el ejército, la Guardia Nacional, la inteligencia, todos sigamos reduciendo los delitos. Es un gran logro reducir 72% de octubre del 2024 a octubre del 2025. Vamos a blindar a Nuevo León y no tengo duda que vendrán los siguientes 2 años los mejores en seguridad pública en la historia de nuestro estado", señaló.

Mariana Rodríguez Cantú agradeció a los elementos por su entrega, disciplina y vocación de servicio, lo cual dijo los convierten en un orgullo para el Estado.

Por otro lado, destacó que hace meses policías mujeres le hablaron sobre la necesidad de espacios para las madres de familia que tienen hijos pequeños, por lo que señaló que se decidió instalar un lactario en el Campo Policial.

El titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas reconoció la valentía de los elementos y resaltó que con las nuevas divisiones que se han creado y la coordinación que se ha tenido han logrado tener la reducción de homicidios más grande en décadas.

"En 4 años hemos construido divisiones especializadas en inteligencia, en operaciones aéreas, en operaciones blindadas, de medicina táctica, de tecnología, de control territorial y de la vigilancia de nuestros caminos.

"Cada una de estas divisiones, ha fortalecido nuestras capacidades y ha salvado vidas. Los resultados son contundentes, la reducción más drástica del delito de homicidios en décadas, los indicadores del semáforo delictivo en verde de manera consistente y sostenida en lo que va del año y el primer lugar nacional en confianza y en efectividad", apuntó.

Durante el evento, también se llevó a cabo la Mesa de Seguridad en donde el Gobernador realizó la entrega de reconocimientos a las instituciones y mandos que integran este espacio de coordinación.

Acompañado por el Titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, el Mandatario estatal destacó que la suma de esfuerzos entre el Estado, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de Justicia y los municipios ha permitido consolidar los mejores resultados de seguridad de la última década.

"Ahí están los resultados, son irrefutables, lo que han logrado por Nuevo León yo amanezco orgulloso porque desde el día uno que entré siempre seguridad pública es primer lugar como problema resolver. Le estamos dando el clavo en resolver el tema que más le duele a Nuevo León, que es la seguridad pública. Y es una tarea compartida. Órdenes de gobierno, niveles de gobierno, poderes, órganos autónomos", apuntó.

Durante el acto, se entregaron reconocimientos a mandos estatales, militares y municipales que han participado activamente en las reuniones semanales de la mesa y en la implementación de operativos conjuntos como la Operación Muralla, dirigida desde la Séptima Zona Militar.