Josefa González-Blanco deja embajada de México en Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO.- Josefa González-Blanco Ortiz-Mena deseó éxito a Alejandro Gertz Manero, quien la sustituye como embajador de México en Reino Unido.

A través de sus redes sociales, González-Blanco Ortiz-Mena felicitó al extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo anunció como embajador de México en el Reino Unido.

¿Qué declaró González-Blanco sobre su sucesor?

"Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como Embajadora."

"Agradezco infinitamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad y la confianza para haber servido y representado a mi país con el más grande amor y compromiso. ¡Gracias!", escribió quien fuera secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por un corto tiempo en el sexenio pasado.

Acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum

La designación de Gertz Manero como embajador se produce en un contexto de cambio en la diplomacia mexicana, donde se busca reforzar la presencia del país en el extranjero.

Impacto del cambio en la embajada de México

Este cambio en la embajada de México en Reino Unido es significativo, ya que se espera que Gertz Manero aporte su experiencia en el ámbito jurídico y su conocimiento de las relaciones internacionales.