Falta definir los precios de productos agropecuarios

Los puntos que convinieron los productores y transportistas con el gobierno federal representan un "gran paso", pero la autoridad debe ganarse la confianza cumpliendo puntualmente los pagos pendientes, porque la credibilidad pública depende de resultados verificables, señaló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Este grupo destacó que se deben definir los precios de garantía y aclarar si los productores mayores a 5, 20 y 50 hectáreas estarán incluidos, además de que se debe asegurar si se integrarán cultivos actualmente excluidos como maíz amarillo, sorgo y trigo cristalino. "Dejar fuera a estos segmentos generaría desigualdades regionales y afectaría la producción industrial, pecuaria y de exportación", expuso.

Añadió que, aunque se acordó dar apoyos directos, falta definir "los montos por tonelada, las reglas de operación, volumen por apoyar, la cobertura a nivel nacional, la duración del esquema en ciclos futuros". Recordó que entre los principales acuerdos está el que en los próximos 15 días se publicará la mecánica operativa para el pago de apoyos al trigo de primavera-verano y otoño-invierno 2024, así como los de 2025; se revisarán los precios de garantía en diciembre, se establecerá un esquema de apoyos directos en territorio para productores de granos básicos.

El gobierno ofreció incorporar los temas de granos y oleaginosas en la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se ratificó el compromiso de pagar subsidios atrasados. Hay también acuerdos para revisar la Ley General de Aguas y atender la seguridad carretera y del autotransporte, para lo cual se creará una fiscalía especializada en delitos de carretera y se supervisarán los retenes de policías estatales para evitar extorsiones, entre otras cosas.

Añadió que los acuerdos son un avance, pero su éxito depende de "cumplir los compromisos en tiempo, definir reglas claras para apoyos y precios, evitar distorsiones en el T-MEC y asegurar certidumbre jurídica en la gestión del agua". También se requiere un presupuesto suficiente para atender la caída de los ingresos de los productores por aumento de costos y caída de los precios, dijo GCMA.

¿Cuáles son los riesgos de excluir al maíz del T-MEC?

El grupo consultor dijo que "aceptar discutir la exclusión de maíz y otros granos del T-MEC implica riesgos importantes", como represalias arancelarias de Estados Unidos y Canadá. Puede también haber "incremento del costo de importaciones, especialmente en maíz amarillo, en el cual México es altamente deficitario. Asimismo, hay riesgos para la industria pecuaria, almidonera, cervecera, panificadora y alimentaria y pudiera haber inestabilidad en cadenas agroindustriales integradas Norteamérica.