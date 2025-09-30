Investigación de "huachicol" fiscal no ha terminado: Icela Rodríguez

"No, no se ha acabado la investigación -sobre robo de hidrocarburos-, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata", aseguró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Al comparecer ante el pleno del Senado, dijo que el gobierno federal mantiene una política firme de cero corrupción y cero impunidad frente al llamado "huachicol" fiscal, y adelantó que en los próximos días un número considerable de personas será procesado por su participación en estas prácticas ilícitas.

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, dijo que "las personas que están detenidas por "huachicol" fiscal fueron resultado de una investigación del propio gobierno de México. Están recibiendo los castigos correspondientes.

-----"Nosotros no pactamos con delincuentes": Rosa Icela Rodríguez

Y reiteró: "Nosotros no pactamos con criminales y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley".

Subrayó que el combate a este delito se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, instancias que trabajan en la identificación de empresas y particulares que participan en esquemas de evasión y fraude relacionados con el combustible.

Asimismo, hizo un reconocimiento al trabajo en el combate al robo de hidrocarburos que realiza la Secretaría de Marina, institución que, dijo, "dio el golpe de timón" y cuenta con la confianza de la ciudadanía en esta estrategia.

-----En el gobierno "no tenemos compromisos mafiosos": Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el gobierno de México "no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales, estamos del lado correcto del pueblo y decimos cero corrupción y cero impunidad".

Al comparecer ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, advirtió: "Y Si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate".

Ante el pleno legislativo y en momentos en que se ha cuestionado al coordinador de Morena, Adán Augusto López, por sus ingresos y su relación con quien fuera su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez, la funcionaria dijo que el gobierno federal actual está en contra de la corrupción y la colusión.

"En México hay gobernabilidad, el país atraviesa, pasa por una transformación histórica, un auténtico cambio de régimen, es un gobierno que le apuesta la civilidad, diálogo y la concertación".