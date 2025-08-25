Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum

Lanzan spots por primer informe de gobierno de SheinbaumLos spots políticos de Sheinbaum abordan temas clave de su gestión
Lanzan spots por primer informe de gobierno de ShA siete días de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente su primero informe de gobierno, se dieron a conocer los spots políticos donde destaca temas como los programas para el Bienestar, salud y continuidad y visión de la transformación.
El 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum Pardo presentará en el Zócalo capitalino su primer informe de gobierno.
