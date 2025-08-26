Gobernador de Oaxaca anuncia devolución de 630 plazas a trabajadores

JUCHITÁN, Oax

Sorpresivamente, el gobierno de Oaxaca dio marcha atrás en su intento de despedir a mil 344 burócratas, tras nueve meses que el congreso local decretó el despido, bajo el argumento de irregularidades en la asignación de plazas y la austeridad.

Desde diciembre pasado, cuando Jara Cruz enfrentó el reclamo de los despedidos, siempre destacó que las administraciones pasadas incurrieron en irregularidades para favorecer a sus cercanos y denunció que esas plazas habían sido compradas.

Hoy, en conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca anunció que todos los burócratas despedidos en diciembre pasado, podrán regresar a laborar con todos sus derechos laborales y antigüedad.

Cuestionó el mecanismo de contratación "irresponsable" de las anteriores administraciones que pudieron en riesgo las finanzas estatales, así como del sistema de pensiones y aseguró que nunca más Oaxaca permitirá esas prácticas nocivas.

Tras el anuncio del gobernador Jara, que los mil 344 burócratas serán contratados, porque aportan a la administración pública y al sostén de su respectiva familia y porque su gobierno de izquierda defiende a los trabajadores, el sindicato de burócratas se congratuló con la medida.