SHCP concluye operaciones de capitalización para rescate de Pemex

Tras la emisión de una canasta de bonos en los mercados financieros internacionales por 13 mil 800 millones de dólares y la recompra de deuda, el gobierno de México terminó el apoyo financiero que le dará este año a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además, hay planes de realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado emitido este miércoles.

Con esa medida se logrará suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.

Lo anterior, junto con la emisión de las notas Pre-Capitalizadas y el fondo de inversión para Pemex, se concluyó la estrategia financiera de capitalización y refinanciamiento de la empresa pública.

Hacienda informó que el 15 y 16 de septiembre llevó a cabo la colocación de una canasta de bonos denominados en euros y dólares por un monto total de 13 mil 800 millones de dólares.

Previamente el pasado 1 de septiembre, Pemex hizo una oferta de recompra de una serie de bonos, la cual fue cerrada exitosamente el 15 de septiembre con una participación por parte del público inversionista de 12 mil millones de dólares.

De ese monto, nueve mil 900 millones de dólares corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029.

También adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo, según la dependencia.

Hacienda detalló que, de la canasta de bonos, se colocaron un total de cinco mil millones de euros en tres nuevas referencias a cuatro, ocho y 12 años, con tasas cupón de 3.500%, 4.500% y 5.125%, en cada caso.

Mientras que en moneda norteamericana fueron ocho mil millones de dólares, a plazos de 5, 7 y 10 años, con cupones de 4.750%, 5.375% y 5.625%, respectivamente.

La SHCP afirmó que estas operaciones se dieron en condiciones muy favorables para lograr una compresión significativa en los diferenciales de precios inicialmente planteados.

Esto por la percepción positiva internacional del buen manejo de la política fiscal y financiera del gobierno federal, aseguró.