Sheinbaum afirma que víctimas del Interoceánico no requieren abogados

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los familiares de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico no necesitan contratar abogados, ya que el Gobierno de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se encuentra brindando acompañamiento y apoyo integral a todas las personas afectadas.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno tras el accidente?

Durante su conferencia, la mandataria explicó que, tras el accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025, en el que murieron 14 personas, hasta el momento se mantiene a 11 personas hospitalizadas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Sheinbaum subrayó que, debido al fallecimiento y las personas lesionadas, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió de manera una carpeta de investigación, sin necesidad de que los familiares interpongan denuncias formales.

Cabe mencionar que, familiares de las víctimas acudirán este lunes a la FGR para interponer una denuncia.

"Lo primero es que la propia Fiscalía abre una carpeta de investigación, dada el fallecimiento de las personas y también los heridos. La Fiscalía tiene la obligación de investigar y está haciendo los peritajes especializados, con el apoyo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para determinar la causa del accidente y deslindar responsabilidades", explicó.

Detalles sobre la investigación del accidente del Tren Interoceánico

La Presidenta reconoció que existe la posibilidad de que familiares de las víctimas acudan a la FGR para presentar denuncias; sin embargo, enfatizó que no es necesario y pidió cautela ante la intervención de despachos legales privados.

"A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen obtener más recursos, pero se quedan con comisiones. En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno", afirmó.

Detalló que el Tren Interoceánico cuenta con dos seguros: uno destinado a la atención inmediata de las personas afectadas y otro para la cobertura correspondiente por el accidente. Además, reiteró que el Estado garantizará una reparación integral del daño, más allá de lo que determinen las pólizas de seguro.

"El gobierno ya le hizo saber a la Fiscalía y lo hicimos público: va a haber reparación integral del daño y apoyo a todas las familias. Hay comunicación permanente con todas ellas", señaló.

Sheinbaum aseguró que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna inconformidad por parte de las familias, ya que cada una cuenta con un enlace directo del gobierno para dar seguimiento puntual a su situación, incluidos los casos de personas que continúan hospitalizadas.

Añadió que ya se ha otorgado un primer apoyo económico a varias familias.

Impacto del accidente en las familias afectadas

Asimismo, informó que se habilitó un número telefónico para que cualquier persona que haya viajado en el tren al momento del accidente o que resulte afectada pueda comunicarse directamente con las autoridades. El número es 55-22-30-2106.

En cuanto al monto del seguro que se pagará a las víctimas, la Presidenta indicó que la Consejería jurídica del Ejecutivo federal se encuentra en diálogo con la aseguradora para definirlo. No obstante, puntualizó que el monto final de la reparación integral será determinado por la Fiscalía, conforme a la Ley General de Víctimas.

"Más allá del monto del seguro, la Fiscalía determinará la reparación integral del daño adicional, como lo establece la ley", concluyó.