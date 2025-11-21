No es con bloqueos como se solucionan los conflictos, dice Gobierno

Ante el anuncio de un mega paro que anunciaron transportistas y productores del campo en distintos puntos del país para el próximo 24 de noviembre, el gobierno de México señaló que no es con bloqueos como se pueden solucionar los conflictos.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su mañanera de ese 21 de noviembre que "hay diálogo" con los distintos sectores, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacaron que han tenido diversas mesas de trabajo con los productores y los agricultores de México "en la búsqueda de solución a sus demandas".

"Reiteramos que la vía del diálogo es la mejor solución para atender y resolver los problemas. No es con bloqueos, que afectan a la ciudadanía, ni poniendo por delante intereses partidistas, como se pueden solucionar los conflictos", expresaron la Segob y la Sader conjuntamente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las dependencias indicaron que a petición de los productores del campo, se acordó que el próximo lunes, integrantes de la Cámara de Diputados los recibirán para hablar sobre la Iniciativa de la Ley de Aguas.

Sobre los transportistas, la Secretaría de Gobernación informó que mantiene constantes encuentros con las diversas agrupaciones nacionales y locales, así como las distintas dependencias del Gobierno federal. Esto, "para poder coadyuvar en la seguridad en carreteras y facilitar los trámites en áreas competentes y en coordinación con las entidades federativas".

"Existe el compromiso de escuchar y atender cada uno de los temas que tienen, tanto los productores agrícolas como los transportistas del país. Insistimos en que la vía para atender los problemas es el diálogo permanente, respetando en todo momento la libertad de expresión y garantizando, a la vez, el derecho al libre tránsito", dijeron Segob y Sader.