Esperan indagación por denuncias de maltrato en refugio para animales

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las primeras horas de este miércoles 7 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado para fijar su postura respecto al conflicto entre particulares por un predio en la alcaldía Cuajimalpa, donde operaba un refugio de animales.

En el mensaje oficial, la administración capitalina señaló que siempre vela por el bienestar animal y los derechos de los seres sintientes, por lo que se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones que realizan la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), derivadas de diversas denuncias por presunto maltrato animal en dicho refugio.

Acciones de la autoridad ante el conflicto por el refugio

El gobierno aclaró que, en lo referente al conflicto legal por la posesión del predio, actuará como en todos los casos similares, acatando la resolución que emita la instancia judicial correspondiente. No obstante, subrayó que en materia de bienestar animal, su actuación estará determinada por lo que establezcan las investigaciones de la Fiscalía y la PAOT.

Asimismo, reiteró que se mantiene apegado a la legalidad, respetando los tiempos y procedimientos establecidos, y llamó a las partes involucradas a poner en el centro el bienestar de los animales y a llegar a un entendimiento que evite confrontaciones.

"La Ciudad de México es una ciudad animalista", recalcó el gobierno, al refrendar su compromiso absoluto con la protección de los seres sintientes, mediante acciones responsables y transparentes.

Detalles sobre las manifestaciones en defensa de los animales

El posicionamiento oficial se dio luego de que el pasado lunes 5 de enero, durante la tradicional partida de la mega Rosca de Reyes encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, un grupo de manifestantes irrumpiera con lonas y pancartas para solicitar la intervención del Gobierno de la CDMX en el caso del Refugio Franciscano.

Entre consignas como "¡No más maltrato!" y "¡Justicia!", los manifestantes exigieron una solución que garantice la protección de los animales. Al ser cuestionada por medios de comunicación, Brugada Molina explicó que el conflicto tiene su origen en la disputa por un terreno y llamó a las asociaciones involucradas a anteponer el bienestar animal sobre los intereses privados.

"Nuestra posición es la defensa de los animales, del bienestar animal. Son cientos de animalitos que están allí y estamos garantizando, a través de la PAOT y también de la Secretaría de Medio Ambiente, que los animalitos tengan que comer y sean bien cuidados", afirmó la mandataria capitalina.

Compromiso del Gobierno con el bienestar animal

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es que el conflicto se resuelva de manera pacífica, sin violencia ni enfrentamientos, y con pleno respeto a los derechos de los animales.