Defiende Morena que Gobernadores promuevan a corcholatas

Al cuestionarle el uso de la estructura gubernamental, como lo hacía antes el PRI, para promover a los aspirantes presidenciales, Delgado argumentó que no son iguales, y sus servidores públicos tienen claro que no deben usar recursos públicos.

"El sábado les mandé por WhatsApp a todos los Gobernadores y Gobernadoras de nuestro movimiento una carta y me dirijo a ellos como militantes, sin duda que son militantes distinguidos, son referentes, tienen un liderazgo muy importante en sus entidades.

"Ellos tienen derechos políticos y pueden tener actividad de partido. Lo que estoy pidiendo está dentro del marco de la ley, no es una convocatoria a violar la ley o la Constitución, pero también es indudable que son referentes que tienen influencia en la militancia, en sus estados, entonces nosotros vamos hacer como partido las actividades necesarias para fortalecer la presencia de nuestros perfiles, si no podemos hacer eso, entonces esto no es una democracia. Vamos a defender nuestros derechos políticos y también nuestros actividades como partido", justificó.