Samuel García entrega kits escolares

MONTERREY, NL

El gobernador Samuel García repartió kits escolares para Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada para el Ciclo escolar 2025-2026 como parte de la estrategia para fortalecer la educación básica.

La entrega se realizó en la Secundaria Técnica 68 "Profa. María Guadalupe Cantú de Anda", la cual participa en el Programa Nacional de Convivencia Escolar, actividades de reforzamiento académico, proyectos artísticos y culturales, torneos deportivos y estrategias de inclusión y vida saludable.

Acompañado de Juan Paura García, secretario de Educación, el gobernador destacó que gracias a iniciativas como Escuelas de Tiempo Completo que suma más de 1 mil 300 planteles en esta modalidad, Nuevo León es el estado con menor rezago educativo en el país, con un gran sistema incluyente.

"Hoy Nuevo León tiene el más amplio sistema educativo que incluye la educación especial con el nuevo CEPAR para niños neurodiversos, cuenta también con el sistema de educación inicial, con un sistema de estancias, guarderías y de redes para bebés desde los 40 días hasta los 4 años.

"Nuevo León lo ha hecho muy bien, llevamos ya 4 años de gobierno, el 4 de octubre cumplimos 4 años y prometemos que el quinto y el sexto van a ser aún mejores", resaltó.

García Sepúlveda precisó que a diferencia de otros estados, en las Escuelas de Tiempo Completo en Nuevo León se tienen seis horas, ofreciendo además actividades extracurriculares, donde se incluirá inglés y tecnología.

Agregó que, como parte del compromiso con la educación, su administración ayudará para que haya más becas en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y los alumnos que están por concluir du educación secundaria tengan mejores oportunidades.

Por su parte, el Secretario de Educación señaló que este ciclo escolar se trabajará en consolidar la educación como el principal motor del Estado a través de tres vertientes: protocolos de seguridad, diagnóstico de problemas socioemocionales e infraestructura de conectividad.

Este miércoles, fueron entregadas un total de 17 mil 329 apoyos entre uniformes, tenis, mochilas y útiles escolares.