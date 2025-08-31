Personalidades Mexicanas impulsan misión humanitaria para Gaza

Actrices mexicanas, deportistas, escritoras, entre otras personalidades, se han sumado al respaldo de una misión humanitaria rumbo a Gaza.

Se trata del Global Movement to Gaza México, la delegación mexicana que forma parte del Global Sumud Flotilla, un convoy humanitario encabezado por la activista sueca, Greta Thunberg, que pretende romper el prolongado bloqueo israelí del territorio palestino.

La flotilla, compuesta de alrededor de 20 barcos y delegaciones de 44 países, lleva alimentos, agua y medicinas; partió de Barcelona este domingo 31 de agosto y es el mayor intento de romper el bloque israelí de la Franja de Gaza por vía marítima hasta la fecha.

Artistas, deportistas, escritoras y otras personalidades mexicanas se unen para impulsar la misión Global Sumud Flotilla

A través de redes sociales, el Global Movement to Gaza México, en colaboración con actrices, cantantes, deportistas, escritoras, creadores de contenido, entre otros, compartió un impactante mensaje.

En un video de poco menos de dos minutos Ximena Sariñana, Regina Blandón, Diego Ruzzarín, Camila Jaber, Ofelia Medina, Fernanda Castillo y más, hacen un llamado para que más integrantes de la sociedad se unan a esta iniciativa, llamada "el acto más grande e histórico de humanidad".

"Apoyamos esta misión para romper el asedio y entregar ayuda a Gaza, donde el pueblo enfrenta una hambruna intencional y un genocidio", dice una de las frases más destacadas del mensaje.