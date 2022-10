Gestionará Adán Augusto concesión minera para trasnacional

A pesar de la promesa presidencial de no entregar ni una sola concesión minera, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que gestionará la entrega de permisos para que una trasnacional del acero se haga cargo de la mina de hierro ubicada en el conflictivo municipio de Aguililla, en Michoacán.

El funcionario federal informó que realizará las gestiones de manera personal ante el Jefe del Ejecutivo, aunque eso podría poner en riesgo su cargo en el Gabinete.

Primero, frente al Congreso y, luego, ante empresarios, rectores, religiosos y sociedad civil, el titular de Segob explicó que el principal impulsor de la reapertura de la mina es el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

"(La petición) fue, como se dice en el béisbol, una pelota envenenada. No sé cómo le vamos a hacer, a lo mejor termino corrido de mi cargo de Gobierno", expresó.

Según el funcionario, la idea es entregar la concesión a la empresa ArcelorMittal, considerada como la mayor compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de casi 200 mil empleados en más de 60 países.

En caso de concretarse el trámite, se calcula que la inversión en el proyecto sería de unos mil millones de dólares.

El tabasqueño detalló que, antes de la concesión, el Gobierno federal podría realizar una consulta ciudadana en diciembre o enero, para conocer el sentir de la población sobre la reapertura de la mina.

"¿Saben que me está pidiendo desde hace un mes al Gobernador? Me está insistiendo en que hagamos una consulta popular para que se autorice que se reactive una mina que representa no nada más la inversión, representa la oportunidad de trabajo", señaló.