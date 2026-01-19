Sheinbaum informa sobre aprobación de Gertz Manero a embajada

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum espera que el Senado de la República apruebe pronto la designación del exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para la Embajada de Reino Unido.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Gertz Manero?

"Entiendo se va a aprobar, se puede aprobar por la Comisión permanente, se aprueba en estos días", explicó en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

Detalles sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero

Tras su renuncia a la Fiscalía General de la República, Gertz Manero aceptó la propuesta que le hizo la Mandataria.

Acciones del Senado respecto a la embajada en Reino Unido

La embajada de Reino Unido aceptó el beneplácito para que el exfiscal llegara a la Embajada de México en dicho país.