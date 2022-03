Gertz Manero dice ser víctima de una "extorsión mediática criminal" tras filtración de audios

Sin embargo, el Fiscal aclaró que no tiene ninguna enemistad con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a quien en un principio se le señalaba como parte de la red de tráfico de influencias. Insistió que no hay intereses personales en los procesos de investigación que realiza la FGR.

"Estamos ante una verdadera extorsión mediática criminal, para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, logramos mantenerlos en la cárcel", dijo.

En cuanto al caso de la demanda que hay en contra de su familia política, Alejandro Gertz Manero, advirtió que continuará litigando con el fin de obtener justicia por la muerte de su hermano Federico Gertz Manero y que los presuntos responsables sean castigados.

Aseguró la FGR no se ha involucrado en las indagatorias por el fallecimiento de su hermano, por lo que insistió en que no está usando su cargo para obtener venganza en este caso.

Insistió en que la muerte de su hermano, ocurrida hace siete años, fue responsabilidad de Laura Morán, entonces pareja de Federico, y su hija Alejandra Cuevas; por lo que aseguró que seguirá buscando que ambas sean imputadas por asesinato.

"Yo soy simplemente una víctima y un ofendido en un delito que lleva siete años de litigio en el fuero común, que nunca ha pasado por la FGR, que no hay una sola diligencia en un juicio local porque no podría haberla, y que todo este armado no es más que una extorsión mediática", recalcó.

El próximo 14 de marzo se tiene previsto que la SCJN aborde el caso del presunto asesinato de su hermano Federico, quien de acuerdo con el fiscal murió debido al descuido de su excuñada, luego de que el propio Gertz Manero, solicitó a la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo atrajera.