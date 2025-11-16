Asesinan al creador de contenidos "El Jerry" en Culiacán

Uno de los dos hombres que fueron asesinados sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso, en el desarrollo Urbano de Tres Ríos, fue identificado como Gerardo N, de 25 años de edad, creador de contenidos en redes sociales, como 'El Jerry'.

Su muerte violenta se vino a sumar a la de otros youtubers de la capital del estado, entre ellos, Leobardo Aispuro Soto, conocido como El Gordo Peruci, quien fue privado de la vida de varios disparos en diciembre pasado, en una de las calles de la colonia 21 de Marzo.

¿Qué ocurrió?

En el nuevo hecho de violencia que tuvo lugar muy cerca de la Fiscalía General del Estado, se conoció que Gerardo N viajaba en una camioneta Sierra Delani N, de color gris, en compañía de Gustavo N, de 26 años, cuando fueron atacados con armas automáticas. La camioneta recibió varios impactos de bala en la carrocería, cristales y llantas, por lo que ambos jóvenes fallecieron dentro de la unidad, casi al llegar al cruce de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, a una calle de la más grande plaza comercial de Culiacán.

En las líneas de emergencia se recibieron múltiples llamadas anónimas sobre fuertes detonaciones de armas de fuego, por lo que personal del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal acudieron al sitio del atentado.

La tarde del pasado 9 de diciembre, el creador de contenidos en redes sociales, Leobardo Aispuro Soto, conocido como El Gordo Peruci, fue asesinado a balazos en una de las calles de la colonia 21 de Marzo, en la capital del estado. En el atentado, su esposa resultó herida y fue trasladada a un hospital.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Según los datos, el youtuber, conocido por sus contenidos divulgados en redes sociales, fue atacado a balazos por desconocidos cuando se encontraba con su esposa en la calle coronel Calixto Peña, de la colonia 21 de Marzo. Uno de los contenidos de El Gordo Peruci que se volvió popular es donde apareció con armas de fuego que mostró a sus seguidores en las redes sociales.

Este nuevo hecho se sumó a otros asesinatos de youtubers registrados en el estado. Solo en noviembre del 2024, Jesús Miguel Vibanco García, de 29 años de edad, conocido como 'Jasper', fue encontrado sin vida en un camino de terracería que conduce a la sindicatura de Costa Rica, en la zona sur de Culiacán. Sobre este personaje existe una ficha de investigación por la Oficina de Control de Activos en los Estados Unidos, por su presunta relación con los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.