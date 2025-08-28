El morenista Gerardo Fernández Noroña ha estado en este año envuelto en escándalos por sus gustos lujosos, muy lejano de la austeridad y no derroche que promovió durante años cuando era opositor.

Viajes, propiedades y su rechazo a la "justa medianía" exigida por la dirigencia morenista han rodeado al senador, quien en días culmina su presidencia en la Cámara alta.

RECHAZA JUSTA MEDIANÍA

El pasado 8 de agosto, luego de que la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pidió a sus integrantes vivir en la justa medianía, sin lujos, aunque puedan pagarlos de su bolsillo, Fernández Noroña mostró su rechazo en un video.

Aclaró que lo que se pueda pagar con sus ingresos es lo correcto.

"... hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena que ´aunque tengas para pagarte algo´ ... No, no, no. Juárez fue muy claro: la decorosa medianía, es en base a (sic) tu ingreso. La justa medianía. Lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto".

MANSIÓN EN TEPOZ

Noroña también salió de la pobreza.

De declarar que vivía en una vecindad cercana a la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el ahora político oficialista logró comprar hace nueve meses una mansión con extensión de mil 200 metros cuadrados y 260 metros de construcción a un costo de 12 millones de pesos en Tepoztlán, un Pueblo Mágico en Morelos.

"Agárrense, porque ya no quepo en mi casa. La bonanza de libros y arte popular mexicano me está matando", dijo en un video transmitido en febrero del 2020 en CDMX.

En enero de 2022, cuando aseguró que todavía rentaba la propiedad en Tepoztlán, la cual compró en noviembre de 2024, así presumió en un video la "chulada" de casa.

¿PRIMERO LOS POBRES?

Contrario a sus constantes críticas contra la opulencia y su bandera de "primero los pobres", Noroña viajó en marzo pasado en Business Class de Air France a una reunión de líderes parlamentarios en Estrasburgo, lo cual casualmente coincidió con su cumpleaños 65.

Tras ser criticado, el morenista dijo que él pagó con sus recursos ese viaje.

"El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabajo".

DISCULPA OBLIGADA

Casi dos meses después, en mayo de este año, el político obligó a un ciudadano a que le pidiera perdón en las instalaciones de la Cámara alta por ofenderlo y supuestamente agredirlo físicamente en septiembre de 2024, cuando se encontraba en una sala VIP de la Terminal 2 del AICM.

Noroña, un político que ganó adeptos por sus gritos, insultos y pleitos en contra de sus contrincantes, usó su poder como jefe legislativo para ordenar al área jurídica del Senado a demandar penalmente al ciudadano, pero desistió luego de la disculpa.