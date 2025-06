Morena considera alternancia en liderazgo del Senado

En la bancada de Morena en el Senado cobra fuerza la versión de que un integrante de sus aliados (PT y Verde Ecologista) pudiera presidir la Mesa Directiva a partir de septiembre.

En una coyuntura en la que el presidente en turno, Gerardo Fernández Noroña, coquetea con la reelección, se conoció que ha comenzado a explorarse la posibilidad de que "entre al quite" un petista o un verde ecologista.

En el caso del PT, se menciona a la zacatecana Geovanna Bañuelos como eventual sucesora de Fernández Noroña; en el caso de la bancada del tucán, se ha señalado al yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, ex priista con amplia experiencia parlamentaria.

Esta mañana, el presidente explicó que si las senadoras de Morena alegan que debe prevalecer la alternancia, se haría a un lado.

Fernández Noroña recordó que Martí Batres intentó buscar la reelección en 2019, aunque perdió en una consulta ante la tabasqueña Mónica Fernández Balboa.

"No hemos discutido el tema, pero si las compañeras dicen 'no, no, debe mantenerse la alternancia', no voy a generar una tensión innecesaria", señaló.

Ayer mismo, las senadoras Imelda Castro y Verónica Camino dijeron que tienen intenciones de buscar la presidencia.

La chihuahuense Andrea Chávez se hizo a un lado y aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum "no tuvo nada que ver" en la decisión que tomó para enfocarse en la Gubernatura de Chihuahua.