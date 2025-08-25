Claudia Sheinbaum defiende la unidad en la Cuarta Transformación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que no coincide con las declaraciones hechas por el senador Gerardo Fernández Noroña, quien advirtió una posible fractura al interior de la Cuarta Transformación, y afirmó que dentro del movimiento hay mucha unidad.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que no le genera ninguna inquietud de las declaraciones hechas por el senador morenista, y aseguró que dentro de la 4T hay libertad de expresión y cada quien tiene una opinión.

"El senador Gerardo Fernández Noroña declaró en entrevista que advierte una fractura interna dentro del movimiento de la 4T porque lo ve natural en un movimiento político de la dimensión que ha llegado la Cuarta Transformación y además considero citó textual lo que dijo `la oposición fuerte va a salir de dentro de nuestro movimiento´, ¿coincide con esta afirmación del senador?", se le preguntó.

"No, no coincido para nada. Hay mucha unidad de nuestro movimiento, mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo", respondió.

"¿Le genera alguna inquietud este tipo de afirmación?", se le insistió a la Mandataria federal.

"Tampoco. En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, pues no coincido con la declaración que dio. Hay mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México", respondió.