Condenan difusión de información de Azucena Uresti por Noroña

La organización Artículo 19 reprobó las acciones del aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien este miércoles 27 de agosto difundió en X una fotografía de la periodista Azucena Uresti con información de su supuesto domicilio y el costo del inmueble.

De acuerdo con la ONG, la imagen publicada de Uresti data de noviembre de 2022, misma que fue tomada por el legislador de las redes sociales personales de la periodista sin consentimiento.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta filtró dicha información de Azucena Uresti tras ser cuestionado por un inmueble de 12 millones de pesos que tiene ubicado en Tepoztlán, Morelos. En respuesta, el morenista la acusó de tener un departamento en Paseo de la Reforma, dato que ella desmintió.

A través de un comunicado, Artículo 19 afirmó que este hecho puede considerarse una forma de violencia digital, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por lo anterior, enfatizó que la violencia digital contra las mujeres "no es una nueva forma de violencia". Detalló que, de acuerdo con ONU Mujeres, el doxeo (el acto de revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo) y la difusión de información privada de mujeres y niñas las coloca en una situación hostil.

Además, subrayó que la violencia digital se agrava cuando afecta a mujeres que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como el caso de defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

"Es importante recordar que en el caso de Azucena hay antecedentes de amenazas en su contra por parte de grupos del crimen organizado", retomó la ONG, ya que la periodista había recibido amenazas de un grupo presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2021.

La organización en favor de la libertad de expresión exigió al senador Gerardo Fernández Noroña erradicar cualquier práctica violenta que pueda vulnerar la seguridad de Azucena Uresti.

Asimismo, resaltó que aunque la información que filtró sobre la periodista no es verídica, el uso de su imagen sin consentimiento cae en actos de hostigamiento por parte de un funcionario, lo cual es reprobable y "contradice su obligación como agente del Estado".

Pidió que, como senador de la República, se abstenga del señalamiento en contra de periodistas para desviar la atención en temas que son de interés público.

Finalmente, solicitó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas medidas de protección urgentes y eficaces para Azucena Uresti, que tomen en cuenta el contexto de riesgo reiterado y su trabajo en temas de alto impacto.

En agosto de 2021, la periodista Azucena Uresti recibió amenazas de muerte de un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo. Y haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio", amagó directamente a la periodista un sujeto, que se hacía llamar a sí mismo Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".

Ante esto, la comunicadora comentó en su entonces espacio de Grupo Fórmula que sus equipos periodísticos buscaban siempre el equilibrio en la información y comprobación de datos: