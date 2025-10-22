Fernández Noroña pide licencia

Fernández Noroña pide licenciaDurante su ausencia, un suplente atenderá las actividades legislativas del senador.
El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó este miércoles que a partir del jueves se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo. Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina y regresará a México el próximo 2 de noviembre.
Objetivo del viaje
El legislador detalló que su visita tiene como objetivo establecer vínculos con organizaciones y autoridades locales, así como observar de primera mano la situación política y social en la región. "Este viaje es parte de un compromiso que adquirí con diversas comunidades que buscan ser escuchadas y con las que México puede estrechar lazos de cooperación", señaló.
Sustitución durante la licencia
Fernández Noroña aclaró que su licencia temporal está contemplada en la normativa del Senado, y que durante su ausencia será sustituido por un suplente que atenderá las actividades legislativas correspondientes. Asimismo, reiteró que continuará en contacto con su equipo en México para dar seguimiento a asuntos pendientes y no descuidar la representación de sus constituyentes.