Fernández Noroña pide licencia

El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó este miércoles que a partir del jueves se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo. Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina y regresará a México el próximo 2 de noviembre.

Objetivo del viaje

El legislador detalló que su visita tiene como objetivo establecer vínculos con organizaciones y autoridades locales, así como observar de primera mano la situación política y social en la región. "Este viaje es parte de un compromiso que adquirí con diversas comunidades que buscan ser escuchadas y con las que México puede estrechar lazos de cooperación", señaló.

Sustitución durante la licencia