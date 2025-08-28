La adquisición no debe ser satanizada: Monreal

La adquisición no debe ser satanizada: MonrealLa transparencia en la declaración patrimonial de Gerardo Fernández Noroña revela la adquisición de un inmueble a crédito
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, afirmó que le cree a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien aseguró que la casa de 12 millones de pesos que compró en Tepoztlán lo hizo a crédito.
En conferencia de prensa, consideró que la adquisición no debe ser satanizada.
“El hecho de que lo haya adquirido mediante crédito y que haya transparentado su propia adquisición me parece que es clara su explicación. Yo le creo a Gerardo Fernández Noroña y creo que como mexicano, él ha dado su explicación, no tengo otro elemento más”, sostuvo.
“Yo le creo, tampoco creo que deba ser satanizada la adquisición”.
REFORMA dio a conocer que en su declaración patrimonial y de intereses, Noroña asentó que adquirió una casa en Tepoztlán a crédito en 12 millones de pesos.
Monreal consideró que no hay razones para poner en duda las declaraciones del senador.
“Lo conozco desde hace muchos años, Gerardo lo ha explicado a detalle, es un bien que declaró, que está pagando con sus ingresos, por eso yo le creo a él”, dijo.