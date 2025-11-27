COPRED pide aumento de 15%

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Geraldina González de la Vega, solicitó un aumento presupuestal del 15% para el año 2026.

La petición se realizó durante una mesa de trabajo con diputadas del Congreso de la Ciudad de México, donde la funcionaria detalló los rubros en los que la dependencia necesita mayores recursos.

¿Qué recursos se solicitan para el COPRED?

Entre los principales puntos destacados se encuentra la asignación de dos millones 500 mil pesos para realizar la Encuesta Sobre la Discriminación en la capital (EDIS), que debió haberse levantado este año.

"En el 2025 tocaba el cuarto levantamiento de la Encuesta Sobre Discriminación, la EDIS 2025, pero no tuvimos el presupuesto", afirmó González de la Vega.