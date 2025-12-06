Fallece madre de uno de los 43 normalistas

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentaron el fallecimiento de Genoveva Sánchez, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ambos organismos destacaron su dignidad y perseverancia en la búsqueda de su hijo, una lucha que emprendió por más de una década y que, señalaron, refleja el desgaste que enfrentan las familias de personas desaparecidas en el país.

¿Qué impacto tuvo Genoveva Sánchez en la lucha por justicia?

Colectivas feministas y de derechos humanos también expresaron su pesar por la muerte de quien era conocida como la “tía Genoveva”. Recordaron que murió sin conocer el paradero de Israel y sus 42 compañeros, y subrayaron que su partida deja pendiente la exigencia de verdad y justicia que ha acompañado al caso Ayotzinapa. Organizaciones como La Antimonumenta y La Glorieta de las Mujeres que Luchan afirmaron que su memoria impulsa a continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

Reacciones de colectivos feministas y de derechos humanos

El fallecimiento de Genoveva Sánchez ha generado un fuerte eco en la sociedad mexicana, donde diversas organizaciones han manifestado su apoyo a la causa de los normalistas. Su legado se convierte en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia en un país marcado por la impunidad.

La búsqueda de los normalistas continúa tras su fallecimiento

A pesar de la pérdida de Genoveva, las organizaciones y colectivos continúan su labor en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, reafirmando que su lucha no ha terminado y que la memoria de Genoveva será un motor para seguir exigiendo respuestas.