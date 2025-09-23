Urge frenar genocidio en Gaza: Claudia Sheinbaum

En el marco de la próxima participación del Canciller Juan Ramón de la Fuente en los debates de alto nivel de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México reconoce al Estado palestino y exigió parar el genocidio en Gaza.

"Nosotros hemos acompañado todas las denuncias que se presentaron, junto con el Gobierno de Chile, por la situación que está viviendo Gaza. Y el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, es que pare este genocidio en Gaza: esa es nuestra posición. Y, por supuesto, el reconocimiento de los dos estados, del Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento", dijo la Mandataria en conferencia matutina.

En representación de la Presidenta Sheinbaum, el Canciller Juan Ramón de la Fuente participará en la 80 Asamblea General de la ONU, la cual se realizará esta semana en la ciudad de Nueva York.

Durante la gira que la mandataria ha realizado a lo largo del sur del país como parte de su programa para rendir cuentas, Sheinbaum ha reconocido que ha habido "pequeños grupos que han estado defendiendo a Palestina".

Por ello, al ser preguntada en su rueda de prensa en Palacio Nacional por su opinión ante la política internacional de la guerra de Gaza, la presidenta ha insistido en que el Estado mexicano siempre buscará como nación "la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos" como postura. "Así lo establece nuestra constitución y ese es nuestro posicionamiento", ha zanjado.

que el canciller Juan Ramón de la Fuente —quien participará en el debate de la ONU en Nueva York — llevará "un mensaje de paz" dentro de la política exterior de México. "Hemos acompañado desde el presidente López Obrador todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile por la situación que está viviendo en Gaza. Y todo el posicionamiento de acuerdo con la Comunidad Internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición", ha destacado la presidenta.

UN MENSAJE DE PAZ