Crearán cuatro centrales para generar electricidad

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en 2026 proyectos para generar 6 mil megawatts (MW) nuevos a través de la construcción de cuatro Centrales Ciclo Combinado (CCC); tres Centrales Fotovoltaicas (CFV); 3 proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico; así como proyectos de inversión privada para garantizar la generación de 54 por ciento de energía eléctrica nacional por parte del Estado mexicano y de 46 por ciento para la inversión privada.

"Lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas, una de diésel y otras solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la convención marco de cambio climático, eso lo hace CFE.

"El próximo año, en total estamos hablando de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54 por ciento (de la generación eléctrica) el Estado mexicano y 46 por ciento los privados, en este nuevo esquema, que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso, eso es lo que estamos anunciando el día de hoy", explicó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Recordó que en 1992, el expresidente Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir que los privados invirtieran en electricidad violando la Constitución. Mientras que en 2013, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto con la Reforma Energética, CFE se convirtió en empresa productiva del Estado y se dividió con el objetivo de privatizarse; se crearon las sociedades de autoabasto, perdiendo CFE la capacidad de generación eléctrica. Mientras que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, inició la recuperación de CFE estableciendo que 54 por ciento de la energía eléctrica sea generada por la Comisión Federal de Electricidad; se tienen firmes las inversiones para el próximo año, así como un plan para generar 24 mil MW adicionales.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya inició la construcción de la CCC "Francisco Pérez Ríos Tula II" en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo. Además, se desarrolla la ingeniería básica y de detalle para iniciar obras en las CCC Salamanca II en Guanajuato, de Altamira, Tamaulipas y de Mazatlán, Sinaloa, que en conjunto adicionarán cerca de 3 mil MW de capacidad y tendrán una inversión de 80 mil 939.2 millones de pesos (mdp). Puntualizó que la Central de Combustión Interna (CCI) de Los Cabos, Baja California Sur, se reevalúa por las condiciones actuales del mercado, con el propósito de salvaguardar un correcto desarrollo de sus obras.

Además, anunció que la próxima semana iniciará la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y en febrero comenzará la cuarta fase, para concluir el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, alcanzando una capacidad de mil MW, con una inversión total de 13 mil 277 mdp. Detalló que las Centrales Fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, en Coahuila, aportarán 556 MW de capacidad con una inversión estimada de 15 mil 449.9 mdp.

Respecto a las centrales de generación que se realizan en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), añadió que se contemplan tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico, con una capacidad conjunta cercana a 443 MW, en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato.

Como parte de los proyectos de transmisión, recordó que son 66 proyectos, de los cuales 22 están en proceso de concurso, las últimas de ellas programadas para la segunda quincena de diciembre, mientras que en 2026 se consideran 44 proyectos: 20 para el primer trimestre, iniciando sus publicaciones a partir de febrero, así como tres proyectos para mayo y junio. Y 21 proyectos más serán publicados en el tercero y cuarto trimestres.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que el pasado 17 de octubre se emitió una convocatoria para los proyectos privados de generación eléctrica para ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión privada para el desarrollo de 20 nuevos proyectos: 15 fotovoltaicos con una capacidad de 2 mil 471 MW y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW, dando un total de 3 mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento. En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 4 mil 752 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán en 11 entidades federativas: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.

¡QUE VIVA SIEMPRE LA LECTURA!:

Encabeza Claudia entrega de 2.5 millones de libros





La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega gratuita de 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de Latinoamérica de la colección 25 para el Veinticinco del Fondo de Cultura Económica (FCE) para hacer de la lectura un acto de transformación y una reflexión colectiva sobre la gran revolución de las conciencias que vive el país.

"Nunca nos hubiéramos imaginado hace 39 años, cuando luchábamos por el derecho a la educación, que íbamos a estar aquí defendiendo el derecho de las y los jóvenes a construir siempre un país mejor, a seguir transformando México y a seguir haciendo esto, que es un acto de reflexión colectiva y de transformación. La gran revolución de las conciencias que vive México en este momento histórico", resaltó en un acto que se realizó en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

La Jefa del Ejecutivo Federal reflexionó sobre la importancia de la lectura en tiempo de las redes sociales e invitó a las y los jóvenes a seguir leyendo, porque lo que otorga un libro, no se encuentra en las redes sociales.

"Jóvenes mexicanos, sigamos leyendo, construyéndose como personas y como sociedad", añadió.

Recordó que hace 39 años, el 17 de diciembre de 1986, fue la primera vez que habló en público en un mitin, por ello, resaltó el simbolismo de que a más de tres décadas, hoy el Gobierno de México obsequia libros en toda América Latina.

"Nunca imaginé que 39 años después íbamos a estar regalando libros a las y los jóvenes de México y de América Latina en un esfuerzo extraordinario de transformación de la vida pública", agregó.

El director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó que el objetivo de este esfuerzo internacional es que todas y todos en América Latina tengan acceso a un libro de 27 autoras y autores que se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México. También reconoció a las maestras jubiladas que hacen posible la existencia de 24 mil clubes de lectura en el país.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, celebró esta iniciativa que democratiza la lectura, como un homenaje a la Brigada para Leer en Libertad y afirmó que leer enseña la importancia de imaginar utopías, soñar realidades diferentes y futuros distintos.

La lista de títulos y autores de la colección *25 para el Veinticinco *la conforman: Juan Gelman–"Cómo tirar contra la muerte"; Nona Fernández–"Space Invaders"; Manuel Rojas–"El vaso de leche y otras historias"; Raúl Zurita–"Poemas"; Piedad Bonnett–"Los privilegios del olvido"; Gabriel García Márquez–"Operación Carlota"; Roberto Fernández Retamar–"Poemas"; Miguel Donoso Pareja–"La muerte de Tyrone Power"; Roque Dalton–"Las historias prohibidas de Pulgarcito"; Dante Liano–"Réquiem por Teresa"; Alaíde Foppa–"Vientos de primavera"; Miguel Ángel Asturias–"Week end en Guatemala"; y Carlos Montemayor–"Guerra en el paraíso".

Además, Fabrizio Mejía Madrid–"Disparos en la oscuridad"; Adela Fernández–"Duermevelas"; Guadalupe Dueñas–"Zapatos para toda la vida y otros cuentos"; Amparo Dávila–"Música concreta"; Sergio Ramírez–"El zorro"; José María Arguedas–"Canto kechwa"; Blanca Varela– "Canto villano"; Eduardo Galeano–"La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara"; Mario Benedetti–"Geografías"; Luis Britto García–"Habla palabra"; Osvaldo Bayer–"Los anarquistas expropiadores"; Juan Carlos Onetti–"El infierno tan temido y otros cuentos"; Andrés Caicedo–"El atravesado"; y Eduardo Rosenzvaig–"Mañana es lejos".