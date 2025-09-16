'México supera intereses mezquinos de propios y extraños'

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la historia del País demuestra que México ha resistido y superado los intentos de actores internos y externos que han buscado vulnerar su soberanía y estabilidad.

"La historia nos ha enseñado que el pueblo de México nunca se rinde, se resiste, se levanta y se fortalece frente a cada reto y momentos de incertidumbre, siempre ha superado el embate de intereses mezquinos de propios y extraños", expresó el alto mando militar en la Plaza de la Constitución, frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"La ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, les asigna cinco misiones generales para la defensa y orden interior del País, el progreso nacional y el auxilio a la sociedad ante emergencias de todas ellas. La más importante por supuesto es defender la integridad, independencia y soberanía, tres pilares que sostiene nuestra existencia como nación, ya que la integridad es el cuerpo de la República que no puede ser segregado. Debe permanecer siempre unido fuerte sin mutilaciones porque su fuerza reside en la unidad indivisible de su territorio".

Trevilla sostuvo que la independencia es el aliento mismo de la patria, mediante el cual el Estado en su conjunto ejerce su libertad.

"Sin injerencias ajenas de ningún tipo como las que han tratado de vulnerables de precepto, sin éxito y la soberanía es el alma invencible de la nación, traducida en el poder que reside en el pueblo para trazar su rumbo de gobierno, a través de su voz, sin influencias externas", reiteró.

En la ceremonia del Desfile Cívico Militar por el 215 aniversario de la Independencia, el mando resaltó que la soberanía representa el alma invencible de la nación.

Este desfile, añadió el General, es histórico por ser el primero encabezado por una mujer Jefa de Estado, así como por la participación inédita de más de 5 mil mujeres de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, en posiciones de liderazgo.

Con ello, dijo, las instituciones armadas no solo muestran su capacidad operativa, sino también su compromiso con la igualdad, la unidad nacional y la defensa de México frente a cualquier amenaza.