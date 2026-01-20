GM México reduce plantilla pese a la inversión anunciada

La automotriz General Motors de México despidió a mil 900 trabajadores de su planta de manufactura ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila, como consecuencia de la cancelación de su segundo turno de producción, derivada de la caída en la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos. La empresa informó que el ajuste forma parte de una reconfiguración operativa para alinear su capacidad productiva a las condiciones actuales del mercado.

¿Qué motivó los despidos en General Motors México?

El recorte de personal ocurre apenas días después de que la compañía anunciara una inversión de mil millones de dólares en México para el periodo 2026-2027, destinada a fortalecer la fabricación de vehículos para el mercado nacional. No obstante, General Motors enfrenta un entorno adverso en el segmento eléctrico, lo que la obligó a reducir su operación en Coahuila a un solo turno diario.

Detalles sobre la reconfiguración operativa en Coahuila

En un comunicado, la empresa agradeció la contribución de los trabajadores afectados y aseguró que todos recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Señaló que la decisión es necesaria para mantener la eficiencia operativa y la competitividad, al tiempo que reiteró su compromiso de largo plazo con México y con las comunidades donde opera.

Impacto de la caída en la producción de vehículos eléctricos

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la producción de la camioneta Blazer eléctrica se redujo de manera significativa en 2025, al pasar de más de 33 mil unidades fabricadas el año anterior a poco más de 16 mil. En contraste, la producción de la Equinox eléctrica mostró un incremento moderado, aunque insuficiente para compensar la caída general del segmento.