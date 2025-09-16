Encabeza Comandante del Ejército Desfile Militar

CIUDAD DE MÉXICO.- El General de División Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano desde julio pasado, es el encargado de encabezar el Desfile Militar de este 16 de septiembre.

Leana Ojeda fue comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa desde diciembre de 2022 y en el arranque de la guerra entre "Los Mayitos" y "Los Chapitos", en septiembre de 2024, el mando dijo que el restablecimiento del orden no sólo depende de las Fuerzas Armadas, sino de los grupos en disputa.

"Esperemos que sea lo más rápido posible (el paso de la violencia), pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos, y que estén dejando a la población en paz, para que vivan con tranquilidad", dijo en conferencia, acompañado por el Gobernador Rubén Rocha.

"¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales?", se le insistió.

"Depende de ellos, son los que hacen las agresiones y los que están cobrando vidas; nosotros no, al contrario, estamos acá para evitar que tengan confrontaciones y haya pérdidas de vidas humanas", respondió el Comandante.

No obstante, fue más rápida la salida del General de Sinaloa.

Un mes después de esa declaración, Leana Ojeda fue enviado a comandar la Primera Región Militar con sede en la Ciudad de México, en el arranque del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En julio pasado la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas y el Alto Mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lo enviaron a hacerse cargo de la comandancia del Ejército Mexicano.

En tanto, la confrontación los grupos antagónicos en Sinaloa continúa.

Leana Ojeda nació el 9 de junio de 1961, en Cuautla, Morelos. De dio de alta en el Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1976.

En el ámbito académico ha logrado la Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional, en el Colegio de Defensa Nacional, la Maestría en Administración Pública en la Universidad de Chilpancingo, Guerrero y el Curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra.

Además un Diplomado en Planeación, Prospectiva y Conformación de Escenarios en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en la Ciudad de México y otro en Metodología para el Análisis Político en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en la Ciudad de México.

Entre sus cargos, se ha desempeñado como Director del Centro de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea, así como Director y Subdirector de la Dirección General de Artillería ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

También ha fungido como Comandante de la Primera, Tercera y Octava Regiones Militares, con sedes en Ciudad de México, Mazatlán, Sinaloa e Ixcotel, Oaxaca, respectivamente; Comandante de las 19/a., 21/a. y 22/a. Zonas Militares, en Tuxpan, Veracruz, Morelia, Michoacán y Santa María Rayón, Estado de México.

En el ámbito internacional se desempeñó como Agregado Militar Adjunto a la embajada de México en Canadá.

Como Comandante del Ejército supervisa la administración y desarrollo de las tropas; así como el adiestramiento de las mujeres y hombres que lo integran.

La Comandancia del Ejército Mexicano se creó en agosto de 2021, y entre otras cosas, está encargada de auxiliar al Alto Mando en la doctrina y el despliegue de las unidades operativas.