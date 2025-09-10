Cae 40% creación de empleo formal

Entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, la generación de empleos formales fue de 216 mil 538 plazas frente a las 365 mil 449 registradas durante el mismo lapso del año pasado, lo que se reflejó en una contracción en términos relativos de 40.7 por ciento a tasa anual.

Se trata del menor número de puestos de puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en cinco años en lapsos comparables, ya que en el mismo periodo de 2020 se perdieron 833 mil 100 plazas en medio de la pandemia.

De forma acumulada para todo 2025, se prevé una generación de empleos entre 100 mil y 150 mil oportunidades laborales, estimó ManpowerGroup.

Al cierre de agosto, los puestos de trabajo registrados ante el IMSS reportaron un avance anual de 0.3 por ciento a 22 millones 454 mil 917 personas, valor máximo para un mes de agosto desde que se tenga registro.

Así, en los últimos 12 meses, el número de puestos de trabajo aumentó en 65 mil 82 y sólo en agosto el incremento mensual fue de 21 mil 750.

Según un análisis de ManpowerGroup, se mantiene la tendencia de generación de empleo por debajo de años previos, ya que la cifra de agosto de este 2025 es la más baja registrada en más de 20 años, sólo por detrás de la pérdida de 22 mil 18 puestos de trabajo en 2008.

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM, dijo que hay un ambiente de precaución en los mercados que se refleja en las intenciones de contratación de personal.

Por entidades federativas, en agosto, una docena presentó variaciones favorables a tasa anual, destacando el Estado de México con 5.5 por ciento, escoltado por Colima y Michoacán, con 1.9 por ciento en cada caso.

En Jalisco los puestos de trabajo aumentaron 1.3 por ciento, en Nuevo León 1.2 por ciento y en la Ciudad de México 0.7 por ciento.

En contraste, en 20 estados las plazas laborales observaron decrementos, sobresaliendo Tabasco con un revés de 8.7 por ciento respecto al mes de agosto del año pasado.

Plataformas digitales

Según los datos del Instituto, al segundo mes de la prueba piloto obligatoria de plataformas digitales, se registraron 980 mil 471 personas beneficiadas de la reforma de apps, de las cuales 133 mil 178 superaron el umbral del ingreso neto mensual inscritos a catorce plataformas digitales registradas, convirtiéndose en puestos de trabajo.