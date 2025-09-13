Irá a pensión 24% de gasto

Para 2026, las pensiones y jubilaciones del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE concentrarán el 24 por ciento del gasto programable del Gobierno federal, con más de 1.7 billones de pesos, sin considerar las pensiones del Bienestar. El ejercicio fiscal proyecta un gasto neto total de 10 billones 114.8 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real de 5.9 por ciento respecto a lo aprobado para 2025. Del total, el gasto programable -orientado a la generación de bienes, provisión de servicios y ejecución de obras públicas- ascenderá a 7 billones 15.9 mil millones de pesos, un incremento de 5.1 por ciento real en comparación con 2025.