Gobierno otorgó más de 833 mdp para subsidiar gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal pasado destinó 833 mil 403 millones de pesos en subsidiar los precios de las gasolinas entre 2018 y 2024, apunta el Programa Sectorial de Energía 2025-2030.

Este monto es similar al presupuesto total de Pemex para 2026, incluyendo las aportaciones federales a través de la Secretaría de Energía. También podría compararse al valor de la refinería Dos Bocas y al del Tren Maya juntos con todo y sus sobrecostos.

¿Cómo afectaron los subsidios a los precios de la gasolina?

En el periodo 2018-2024, se cambió la política de precios de la gasolina y diésel y estos pudieron mantenerse con un crecimiento de los precios, por debajo de la inflación a través de subsidios. "El monto acumulado en beneficio de los consumidores mediante los subsidios otorgados por el Gobierno fue de 833 mil 403 millones de pesos. Cabe señalar que para 2024, el monto de la renuncia fiscal, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), fue de 26 mil 357 millones de pesos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2024)", apuntó informe.

Este documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica también explica que, debido a una política de precios de los combustibles al consumidor enfocada a incentivar la venta de gasolinas y diésel importados, en el periodo 2012-2018, se tuvo un incremento del 81% en el precio de la gasolina magna, 85% en la premium y 89% en el diésel.

En 2018, la gasolina magna llegó a un máximo de 23.12 pesos por litro, la gasolina premium a 25.1 pesos por litro y el diésel a 24.6 pesos por litro. "Esta política tuvo un efecto directo en el poder adquisitivo de la población, además de que, al no existir un proyecto de recuperación de la autosuficiencia en petrolíferos, se profundizó la dependencia de la importación de gasolinas, lo que ha dejado al país vulnerable a los efectos de acontecimientos internacionales sobre el precio internacional del petróleo", apunta el informe.

Detalles sobre el gasto en subsidios a gasolinas

El documento también señala que el gobierno de México plantea mantener la producción petrolera por encima de 1.6 millones de barriles diarios (MMbd) y alcanzar los 1.8 MMbd a lo largo del presente sexenio. De estos, Pemex aportará en 2026 hasta el 86% de la producción propuesta. De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2035, a lo largo del presente sexenio, con el impulso de los proyectos de desarrollo mixto que, en 2033, aportarán el 25% de la producción nacional, recordó.

"El objetivo de sostener tal nivel de producción petrolera es privilegiar su procesamiento industrial y resolver las necesidades del consumo nacional de combustibles líquidos y petroquímicos derivados del crudo y del gas natural, para lograr la autosuficiencia en gasolina y diésel, así como contar con una producción sustentable que cuide en el presente y el futuro los recursos petroleros de México", señaló.