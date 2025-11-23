Incremento del gas alza recibo de la luz

La Secretaría de Energía (Sener) presentó su plan a largo plazo para el sector eléctrico, anticipando un aumento significativo en los precios de los hidrocarburos utilizados para generar electricidad, especialmente el gas natural. El organismo advierte que este incremento podría trasladarse a los recibos que pagan los usuarios, reflejando la alta dependencia del país de las importaciones de este combustible.

¿Qué ocurrió?

El plan contempla distintos escenarios, desde aumentos moderados hasta incrementos más drásticos, considerando factores globales como la alta demanda, tensiones geopolíticas y presiones ambientales. Entre estos, destacan los posibles aranceles a las importaciones de hidrocarburos, cuya aplicación ha sido pospuesta recientemente, generando incertidumbre en el mercado energético.

La mayor parte del gas consumido en México proviene del extranjero, mientras que la producción local ha mostrado un descenso sostenido. La demanda sigue creciendo y el sector eléctrico continúa siendo el principal consumidor. Expertos internacionales también coinciden en que los precios seguirán su tendencia al alza, generando un desafío para el sistema nacional.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha absorbido aumentos temporales en el costo del gas para evitar que se trasladen a las tarifas residenciales, aunque estas medidas impactan la eficiencia operativa. La volatilidad de los hidrocarburos afecta especialmente al gas, el combustóleo y el diésel, con implicaciones directas en la operación y expansión del sistema eléctrico.

En este contexto, la transición energética aparece como una prioridad. Aunque la generación con energías renovables ha crecido en los últimos años, sigue siendo limitada. Autoridades y expertos coinciden en que diversificar la matriz energética e invertir en almacenamiento de gas son pasos clave para garantizar estabilidad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.