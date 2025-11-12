Pemex garantiza abastecimiento y distribución de gas LP

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que tiene garantizado el abastecimiento de distribución de gas LP en el país, luego de señalamientos del sector privado de que habrá racionamiento de este hidrocarburo en varias entidades.

"Las condiciones operativas siguen funcionando con normalidad". Ante las publicaciones sobre el supuesto racionamiento de gas LP en cinco entidades del país, Petróleos Mexicanos informa que es falso, ya que se cuenta con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores y de la población.

"Asimismo, señala que las capacidades operativas, transportación y almacenamiento trabajan con normalidad. Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP", apuntó la petrolera en breve posicionamiento.

¿Qué ocurrió?

Previamente, la industria gasera advirtió que en los próximos 15 días se aplicará un racionamiento en la venta de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, debido principalmente a dificultades en la distribución que enfrenta Pemex.

Rocío Robles, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), señaló que no se trata de un desabasto, sino de un racionamiento temporal, y destacó que la situación ya empieza a normalizarse, lo que permitiría atender la demanda durante la temporada invernal.

"Estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria a todos los consumidores. Efectivamente, ha habido cambios logísticos, Pemex es nuestro principal proveedor de gas LP y el principal importador, y sí, ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando los puntos de abasto", dijo la directiva.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sin embargo, el gremio gasero nacional expresó su preocupación ante el racionamiento, al advertir que podría derivar en un desabasto. El representante del gremio, Enrique Medrano, mencionó que varios comisionistas del Valle de México han reportado que deben esperar largas horas en las terminales de Pemex y que, en algunos casos, no logran obtener producto.

"Las plantas de distribución de gas LP comentan que, una de las causas, fue por el bloqueo de carreteras que se ha presentado en las últimas semanas, lo que ha atrasado la distribución, problema que ha afectado al Estado de México, CDMX, Puebla, Tlaxcala y Pachuca", comentó previamente.