Reducción de violencia, destaca García Harfuch

En el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, porque la seguridad es el mayor desafío de nuestro país y la paz se construye con el trabajo conjunto, instituciones sólidas y una visión a largo plazo, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ante el Senado de la República.

En el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el secretario destacó que, durante esta administración, se ha fortalecido la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, lo que ha permitido reducir la violencia y consolidar una política nacional basada en inteligencia, prevención y presencia territorial.

"Es de suma importancia tener una visión a largo plazo en materia de seguridad, ya que uno de los requisitos para lograr la pacificación del país y lograr un adecuado combate a la delincuencia, es contar con instituciones sólidas de seguridad", subrayó García Harfuch.

El secretario García Harfuch resaltó que las operaciones en conjunto con los estados han permitido una baja en la incidencia delictiva en 24 estados, entre ellos Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guerrero y Sinaloa.

Recordó que la estrategia se basa en cuatro ejes: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, y Coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas.

Resaltó la importancia de las reformas constitucionales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum y aprobadas en el Congreso de la Unión, orientadas a fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y garantizar una respuesta más eficaz frente a los desafíos que enfrenta el país.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que, en un año de gobierno, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 32 por ciento, lo que representa 27 casos menos por día respecto a septiembre de 2024; además, el total de delitos disminuyó 46 por ciento en comparación con 2018, al pasar de 969 a 524 casos diarios, lo que representa el índice más bajo de los últimos diez años.

Asimismo, entre 2019 y 2025 se registraron reducciones en la mayoría de los delitos: 28 por ciento en feminicidios, 28 por ciento en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 69 por ciento en secuestros y 48 por ciento en robos con violencia.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, al 30 de septiembre se realizó la detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto; además, se aseguraron 18 mil 274 armas de fuego, 288 toneladas de drogas, incluidas 4 millones de pastillas de fentanilo, y más de 48 toneladas de cocaína en alta mar, y en 22 estados se desmantelaron 1,597 laboratorios y centros de producción de metanfetaminas.

Mencionó que el combate al robo y contrabando de hidrocarburos se trabaja con una política de combate a la impunidad y cero tolerancia a la corrupción, que ha permitido el aseguramiento de más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país y clausurado 1,938 tomas clandestinas, con lo que se debilita una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Respecto a la extorsión, el secretario informó que la línea 089 se ha consolidado como una herramienta eficaz de denuncia ciudadana, con un incremento del 85 por ciento en reportes, lo que permitió la detención de 386 personas y el inicio de 1,986 carpetas de investigación.

Finalmente, García Harfuch reconoció la labor de las mujeres y hombres del Ejército, Marina, Guardia Nacional, SSPC, CNI, FGR, así como de las policías y fiscalías estatales, quienes, dijo, "ponen su vida por delante para proteger a su país y devolver la tranquilidad al pueblo de México".







