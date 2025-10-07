Senado recibe minuta que garantiza acceso libre y gratis a playas

El Senado de la República recibió una minuta de la Cámara de Diputados que tiene el objetivo de garantizar que el acceso a las playas marítimas y zonas fronterizas sea libre, gratuito y permanente para todas las personas, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social.

La propuesta, que busca reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, precisa que no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado dicho acceso, salvo en los casos que establezcan otras leyes o los reglamentos administrativos.

Además, la reforma prohíbe la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a las mismas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.

También establece como obligación de las autoridades garantizar el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, por lo menos un día a la semana; pero dicho acceso se hará con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.