Ganaremos ´por paliza´, advierte López Obrador

En la conmemoración del Día del Trabajo en la Refinería Olmeca, el mandatario dijo ante trabajadores, funcionarios federales y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, que su Gobierno no dejará pendientes para así entregar la estafeta al relevo generacional.

"Va a haber relevo generacional, tenemos, ya saben ustedes, los que juegan beisbol, tenemos como cinco pitcheres abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas, pura recta (...)", sostuvo.

"Y además también tenemos mujeres y hombres que tiran moña, no solo la recta, sino curvas y otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir, es que vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza", advirtió.

Miles de obreros, quizá cinco mil, como una ola anaranjada de overoles, lo ovacionaron en la plaza principal de la Refinería Olmeca, junto a cuatro columnas con los nombres de la Independencia, Reforma, Revolución y 4ta Transformación.

El presidente festejó aquí el Día del Trabajo y aseguró que la refinería de 9 mil 500 millones de pesos, según la última cifra oficial, será inaugurada el 2 de julio, y que no piensa dejar obras pendientes en estos dos años y medio que le quedan.

"No vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso", dijo, "las vamos a terminar todas, para que entreguemos la estafeta y un relevo general no a la reelección porque debemos seguir el ejemplo del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero ´Sufragio efectivo no reelección´", agregó.

