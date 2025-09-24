Confirman reapertura de frontera al ganado a EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, pese a la detección de un caso de gusano barrenador en Nuevo León, se mantiene el acuerdo con Estados Unidos para reabrir la frontera en noviembre.

"Hasta ahora no ha cambiado eso, no ha habido ninguna notificación por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que cambie esta condición", señaló en conferencia en Palacio Nacional.

La Mandataria explicó que se amplió la inspección sanitaria, sobre todo al ganado procedente de Veracruz, y recordó que en México estuvo un grupo de 200 técnicos de EU para atender el caso.

"Fue un ejemplar que no pudo ser detectado porque tenía el inicio, entiendo, en cerca del ariete que se le pone a los animales. No pudo ser detectado previo y en el transporte ocurrió ya la detección, se detectó de inmediato y se hicieron las medidas que normalmente se hacen en estos casos", dijo.

Confirmó que próximamente iniciará la instalación de la planta productora de la mosca estéril, necesaria para el control de la plaga.