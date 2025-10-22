Sheinbaum pospone informe del Gabinete de Seguridad para noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Seguridad presentará su informe mensual hasta el próximo 11 de noviembre, fecha en la que podrían darse a conocer los avances en las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que recientemente el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, reveló que existen más de siete mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal, en las cuales están involucrados gasolineros, transportistas, agentes aduanales, empresarios e incluso elementos de la Marina.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el reporte se pospuso debido a que el 11 de noviembre se cerrarán las cifras correspondientes a octubre, por lo que será entonces cuando se presenten los resultados más recientes en materia de seguridad y combate a delitos financieros.

"Si quieren, cuando venga el Gabinete de Seguridad el 11 de noviembre, pueden informar sobre cuántas carpetas y qué fiscalías están vinculadas con el tema del huachicol. Si no traen su identificación, de inmediato se levanta un asunto administrativo, y si no, se presenta una denuncia penal, dependiendo de la gravedad", señaló Sheinbaum.

La Presidenta aclaró que, de manera paralela, el gobierno mantiene un análisis aduana por aduana para supervisar su funcionamiento, detectar irregularidades y reforzar la vigilancia en los puntos fronterizos y portuarios.

"Tenemos un grupo de trabajo específico sobre delitos vinculados con aduanas. En esas reuniones revisamos cuánto ingresó el mes pasado, cuántos pedimentos hubo, su valor, y comparamos con meses anteriores. Así analizamos la recaudación y el comportamiento aduana por aduana", explico.

Sheinbaum comentó que, tras el endurecimiento en los controles y revisiones, algunos agentes aduanales se han acercado a las autoridades para regularizar su situación y garantizar el cumplimiento de las normas.

"Ha habido varias reuniones con los agentes aduanales. Incluso, se hicieron modificaciones a la primera propuesta de ley que se envió al Congreso, a petición de ellos mismos, y finalmente estuvieron de acuerdo con la redacción", apuntó.