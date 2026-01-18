Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señalan

Tras el aterrizaje de una aeronave militar tipo Lockheed Martin C-130J Hércules con procedencia de Estados Unidos, en una pista del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), este sábado, el Gabinete de Seguridad informó hoy domingo que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.

Detalló que estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.

"Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación", resaltó el Gabinete de Seguridad en su cuenta de X.

Detalles sobre el vuelo de la aeronave C-130J

De acuerdo con la plataforma de tráfico aéreo Flightradar24, el avión Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules aterrizó el sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca. El equipo despegó de la base militar Dyess, en Abilene, Texas a las 11:50 horas, y arribó a la capital mexiquense a las 14:46 horas.

Y durante la mañana de este domingo, partió de Toluca y aterrizó en Brownsville, Texas, a las 11:14 horas.

Acciones del Gabinete de Seguridad respecto al vuelo

Según la plataforma, antes de viajar a México, el avión realizó al menos ocho vuelos en territorio estadounidense. La mayoría de ellos partieron de las bases militares de Dyess y de Warner Robins, ubicada en el estado de Georgia.

Características del Lockheed Martin C-130J

De acuerdo con el sitio web de Lockheed Martin, fabricante del vehículo, se trata de una aeronave de transporte de tamaño mediano cuya utilidad puede ir desde una evacuación médica y reabastecimiento aéreo hasta extinción de incendios y entrega de ayuda humanitaria. La empresa asegura que este modelo está en servicio en 23 países.