León y Querétaro abren jornada sabatina en la Liga MX

León y Querétaro abren la actividad de la jornada sabatina del futbol mexicano, sobre la cancha del estadio Nou Camp.

La Fiera y los Gallos Blancos se enfrentan en su duelo correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Esmeraldas tratarán de quedarse con la victoria y con los tres puntos, con el objetivo de afianzarse en la zona de los boletos por el Play-In y acercarse a la de la Liguilla directa.