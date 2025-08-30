León y Querétaro abren jornada sabatina en la Liga MX

León y Querétaro abren jornada sabatina en la Liga MXEn el Estadio Nou Camp, León y Querétaro disputarán un emocionante duelo en la Liga MX Apertura 2025.
León y Querétaro abren la actividad de la jornada sabatina del futbol mexicano, sobre la cancha del estadio Nou Camp.
La Fiera y los Gallos Blancos se enfrentan en su duelo correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2025 de la Liga MX.
Los Esmeraldas tratarán de quedarse con la victoria y con los tres puntos, con el objetivo de afianzarse en la zona de los boletos por el Play-In y acercarse a la de la Liguilla directa.
Por su parte, el conjunto queretano intentará salir del fondo de la tabla general para mantener vivas sus esperanzas de acceder a la fiesta grande de nuestro balompié nacional.
EL MAÑANA RECOMIENDA