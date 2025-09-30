Huracán "Imelda" y tormenta tropical "Humberto" podrían fusionarse

CIUDAD DE MÉXICO.- La presencia de los huracanes "Imelda" y "Humberto" en el Atlántico podrá ocasionar que se produzca el fenómeno meteorológico conocido como "Efecto Fujiwhara".

De acuerdo con el sitio de meteorología "Ventusky", en las próximas horas el Atlántico será testigo de una fusión única de dos ciclones tropicales ya que Humberto e Imelda se unirán en un solo sistema mañana y luego se debilitarán gradualmente sobre el Atlántico.

"Gracias a esta fusión, el territorio continental de Estados Unidos no se verá afectado y la temporada de huracanes continuará en un modo relativamente tranquilo", indica Ventusky.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El "Efecto Fujiwhara" se presenta cuando dos huracanes interactúan entre sí y giran en torno a un centro en común, plasmando visualmente en el océano una intensa danza en sintonía.

Esta cercanía podría desembocar en tres eventuales escenarios.

El primer posible encuentro aparecería cuando el huracán más pequeño chocará con el vórtice del de mayor intensidad y lo absorbiera

El segundo se suscitaría cuando los huracanes escalarán a un nivel mayor y se fusionaran para aumentar su fuerza

La última posible colisión se produciría cuando ambos sistemas se girarán mutuamente durante un tiempo para después desviarse y cambiar sus trayectorias.