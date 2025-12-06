Avala fusión Hacienda entre Multiva y CIBanco

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación la autorización para la fusión entre Banco Multiva y CIBanco, operación que había sido solicitada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El aval fue emitido por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, órgano responsable de analizar este tipo de integraciones dentro del sistema financiero mexicano.

Detalles sobre la autorización de la fusión

Según el resolutivo, la estructura aprobada establece que Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva será la sociedad que subsista tras la fusión. En tanto, la sociedad de nueva creación derivada de la escisión de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple será la entidad fusionada que desaparecerá jurídicamente una vez completado el proceso.

Hacienda detalló que la autorización se emitió conforme a los proyectos de Resoluciones Unánimes de Accionistas de ambas instituciones, acuerdos adoptados fuera de asamblea y validados para dar certidumbre legal a la integración. Además, la dependencia estableció condiciones específicas que deberán ser cumplidas para concluir de manera formal la fusión.

Impacto de la fusión en el sistema financiero

Con esta decisión, Multiva absorberá las operaciones, activos y pasivos correspondientes a la entidad surgida de la reestructura de CIBanco. La fusión se inscribe en un entorno de reacomodos dentro del sistema financiero, donde varias instituciones buscan fortalecer su posición y eficiencia mediante procesos de consolidación.