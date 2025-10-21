Detienen a otra empleada de funeraria "Del Carmen"

La tarde de este día se cumplimentó otra orden de aprehensión en contra de una empleada de funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El caso de la funeraria Del Carmen comenzó días después del hallazgo de 386 cuerpos en cremar en el crematorio Plenitud en esta frontera. En un inicio se detuvo a un empleado de la funeraria ubicada en la colonia Arroyo Colorado, ya que de acuerdo con la investigación, en el lugar se encontró un cuerpo que no fue incinerado.

A raíz de ello, continuó la investigación y suman al menos tres detenidos por este hecho, además de que este día elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron con una orden de aprehensión a Nancy Ivette A. A. por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como el de fraude.

La detención ocurrió este martes, en la intersección de la avenida 16 de septiembre y Ramón Corona, de la colonia Centro de Ciudad Juárez, y de inmediato fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 5189/2025.