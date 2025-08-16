Investigación por muerte en cirugía estética de Jaqueline Yamileth

Familiares y amigos despidieron este sábado a Jaqueline Yamileth, la joven de 25 años que falleció el martes pasado durante una cirugía de lipoescultura.

Luego del velorio, la joven, que murió a los 25 años, fue sepultada en una ceremonia privada en el Panteón de Santiago, cerca del centro de Saltillo.

La joven se sometió a un procedimiento estético en una clínica del Edificio Médico de Especialistas, en la Colonia Obispado de Monterrey, pero en medio de la cirugía surgieron complicaciones y la llevaron de emergencia al Hospital Universitario, donde falleció.

La Fiscala de Nuevo Len estableci, luego de la autopsia, que durante la cirugía le perforaron el pulmón y el hígado. Catearon el lugar de la operación para indagar qué personas estuvieron involucradas en el procedimiento.

La joven había vendido su automóvil para entrar en las tandas de la Financiera Toque Divino, donde le asignaron el número de cliente 973.

La familia recibió el viernes, de parte de la Fiscala de Nuevo Len, el cuerpo de Jaqueline Yamileth, y lo trasladaron a la Funeraria Latinoamericana, al norte de Saltillo, donde este sábado salió el cortejo fúnebre hacia el centro de Saltillo.