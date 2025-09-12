Niños quemados reciben atención médica gracias a Fundación Michou y Mau

Derivado del siniestro ocurrido en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en el que una pipa de gas explotó, el pasado 10 de septiembre, la Fundación Michou y Mau para niños quemados, se ha puesto a disposición de las autoridades para trasladar a menores de edad, para que reciban atención médica en Estados Unidos.

A través de redes sociales, dicha fundación compartió un comunicado oficial, estableciendo su disposición para trabajar junto con el gobierno federal y proporcionar atención especializada a niñas y niños que hayan sido víctimas de quemaduras durante el incidente en la capital del país.

"En Fundación Michou y Mau y Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia para trasladar a las víctimas que cumplan con los criterios para ser atendidos en ese hospital", se lee en el comunicado.

De acuerdo con Yannick Nordin, director médico de la fundación, los traslados se realizarán bajo criterios médicos específicos, con el fin de garantizar la seguridad y la recuperación de los menores. Esto significa que los casos extremadamente graves y los menos urgentes, se atenderán de manera local.

¿Nieta de Alicia Matías podría ser trasladada?

En entrevista para el medio mexicano, N+, familiares de Alicia Matías -la abuelita que rescató a su nieta del incidente y sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo protegiéndola-, confirmaron que la pequeña de 2 años, Jaclyn Azulet podría ser trasladada a Texas para continuar recibiendo atención médica.

La familia de la señora Alicia comentó al medio que si los médicos del Centro Médico Nacional Siglo XXI -donde está siendo atendida la menor- consideran que tendrá una buena recuperación, se hará todo lo posible para trasladarla, y que la Fundación Michou y Mau proveería "todo, humanitariamente gratuito, y nos proporcionarían un helicóptero ambulancia".

La Fundación Michou y Mau ha puesto a disposición del público sus líneas telefónicas para obtener mayor información respecto a los traslados y para reportar casos de posibles candidatos.