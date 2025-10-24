Pemex concluye limpieza en la bocatoma de agua de Álamo, Veracruz

Tras la fuga registrada en el Oleoducto Poza Rica–Madero–Cadereyta, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó al 100 % los trabajos de limpieza y restablecimiento de operación en la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la localidad El Xúchitl, municipio de Álamo Temapache.

¿Qué ocurrió?

Las labores, a cargo de la Dirección de Logística de Pemex, incluyeron la colocación de seis nuevas barreras marinas —tres de protección directa y tres ubicadas un kilómetro aguas arriba—, así como la instalación de nueve cordones oleofílicos para contener residuos. También se realizó la limpieza de los gaviones con desengrasante biodegradable y agua a presión en las zonas cercanas al río Pantepec, además del retiro de maleza impregnada, asegurando así la protección del sistema de captación de agua.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?