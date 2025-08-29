Fiscalía de Sinaloa ejecuta 2 órdenes de aprehensión contra reo

CULIACÁN, Sin.

Efraín "N" de 51 años de edad, quien en abril del 2023, se fugó mientras era trasladado por custodios del centro penitenciario de Goros Dos, a un hospital de la ciudad de los Mochis, le ejecutaron dos órdenes de aprehensión, por su probable responsabilidad de un homicidio calificado y otra por premeditación contra dos personas.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que las órdenes fueron ejecutadas por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones, en el Centro de Reinserción Social del "Hongo", en el estado de Baja California, donde esta persona se encuentra recluido por otro delito.

Efraín "N", quien se había evadido, de la justicia en el mes de abril del 2023, por lo que las órdenes judiciales fueron nuevamente cumplimentadas, quedando a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte.

De acuerdo con los antecedentes de su evasión, a fines del mes de abril del 2023, los custodios del centro penitenciario de Goros Dos, del municipio de Ahome, David "N", Guadalupe "N" y Gerardo "N", fueron vinculados a proceso por la evasión del interno, cuando lo trasladaban a un hospital.

Las indagaciones de este caso arrojaron que el personal de custodios no le colocó esposas al interno Efraín "N", ni se dio aviso al C-4, sobre el movimiento de traslado y la unidad que se utilizó, no contaba con las medidas de seguridad.

En la audiencia inicial, la representación social presentó la imputación contra los tres custodios del centro penitenciario de Goros Dos, de Ahome, estableció que, en la investigación abierta, describió que el día de los hechos, estos salieron del penal, en resguardo del interno Efraín, rumbo al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para una atención médica.

En un vehículo con caja cerrada, con cerradura de apertura por fuera, se colocó al interno, sin la compañía de un guardia, sin esposas, ni cadenas en los pies y tomaron un camino de terracería para conectar con la carretera federal número 15.