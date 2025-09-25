Reo que escapó de Reclusorio Oriente fue detenido tras ir a su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Marvin Didier Barrientos Flores, el hombre que purgaba una pena por intento de homicidio y escapó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente el pasado martes 23 de septiembre, se dirigió a su casa en la alcaldía Magdalena Contreras, demarcación donde fue detenido en posesión de un arma y varias dosis de droga, confirmaron autoridades capitalinas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó esta mañana que la recaptura de Barrientos Flores se realizó en el cruce de Luis Cabrera y Alfonso Corona del Rosal, en la colonia El Tanque, en la mencionada alcaldía, lugar donde fue ubicado gracias a las investigaciones y el apoyo del del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

En la detención del hombre de 27 años de edad también participaron elementos de las Subsecretarías del Sistema Penitenciario y de Inteligencia e Investigación Policial.

Al momento de su detención, a Marvin Didier se le aseguró una navaja y 22 dosis de cocaína en piedra, 13 de cocaína en polvo, 17 envoltorios con crystal y cinco gramos de la misma droga a granel, aseguró la SSC.

Barrientos Flores fue procesado por haber atacado a dos vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo, el pasado 13 de febrero, en la calle Cuarta Cerrada de Higuera y Andador Azteca, en la colonia San Bernabé Ocotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La noche del 23 de septiembre, el hombre acusado de tentativa de homicidio no se presentó al pase de lista dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por lo que se activó el protocolo de búsqueda.

Por la fuga de Barrientos Flores, el director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, César Iván Pilares Viloria, y varios custodios de este centro penitenciario fueron citados a declarar ante un agente del Ministerio Público.